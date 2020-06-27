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Espreso.tvОбществоВылечившись в Украине от коронавируса, Хорошковский улетел в Лондон, - журналист

Вылечившись в Украине от коронавируса, Хорошковский улетел в Лондон, - журналист

Глава СБУ во времена Януковича, политик и предприниматель Валерий Хорошковский (газовая группа Фирташа-Левочкина) прилетел в Украину из Монако, после того как там ввели жесткий карантин. Дома бизнесмен переболел коронавирусом. А потом отправился в Лондон, откуда вернулся в Украину незадолго до смягчения карантина

Об этом на своей странице рассказал журналистов-расследователь Михаил Ткач, передает Еспресо.TV .

"Когда в Монако ввели комендантский час из-за пандемии коронавируса, а в Ницце выходить на улицу можно было только час в сутки, Хорошковский прилетел в Украину. В Украине и правил таких жестких нету, и президент Зеленский - давний товарищ, и свободную палату легче найти, потому что вокруг плотность Хорошковских на квадратный метр немного меньше. Уже через несколько дней у Хорошковского диагностировали коронавирус.

Лечился Хорошковский в Александровской больнице. Лишь через 27 дней вылечился и ... как ответственный гражданин Украины и резидент Монако снова вернулся в Монако. Президент Зеленский просил же сидеть дома. А "дома" у него - в Монако. Яхта, которой пользуется Валерий Иванович, говорят, немного поплавала вдоль лазурного побережья, и самолет за $ 50 млн с именным гербом Валерия Ивановича, говорят, повез его в Лондон ", - пишет 27 июня Ткач у себя на Facebook .

По его словам, отследить самолет Хорошковского стало немного сложнее после того, как его и всю его историю полетов убрали из публичных радаров.

Журналист отмечает, что именно в это время президент Зеленский рассказал в интервью УП, что "предлагал Хорошковскому возглавить таможню, потому что он точно знает и показал президенту, где на таможне "дыры".

После Лондона бизнесмен вернулся в Украину. "Лондон - в "красной зоне" по заболеваемости. Но главное, чтобы обычные граждане не нарушали карантин. Правильно?" - спрашивает Ткач.

Он также напоминает, что Зеленский на пресс-марафоне в одном ответе сказал, что никогда не врет и никаких должностей у Хорошковского не будет.

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