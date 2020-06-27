Видимо, осенью школьники будут учиться дистанционно, - СНБО

27 июня, 2020, 22:40

В связи с ситуацией с коронавирусом школам необходимо готовиться к продолжению с 1 сентября 2020 года работы в дистанционном режиме

Об этом 27 июня заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на селектороном совещании с участием президента Владимира Зеленского, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение", - отметил Данилов.

"Поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", - добавил чиновник.

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