В Запорожье появились еще две общины ПЦУ
27 июня, 2020, 12:37
Общины Православной церкви Украины появились в Бердянске и на Мелитопольщине
Соответствующее распоряжение издано главой Запорожской ОГА Виталием Боговин со ссылкой на Религиозно-информационную службу сообщает Еспресо.TV .
Зарегистрирован устав религиозной общины апостола Андрея Первозванного Запорожской епархии в Бердянске. Общество было создано сразу как приход ПЦУ, ведь произошло это уже после вступления Томоса объединенной украинской церковью.
Также перерегистрировано как приход ПЦУ церковь Вознесения Господня в селе Вознесенка Мелитопольского района, которая раньше принадлежала к Киевскому патриархату.
- Религиозная община Андрея Первозванного в Бердянске - первая в Запорожской области, которая была создана именно как общество Православной церкви Украины. Службы во вновь созданном приходе начались в январе 2020 года.
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