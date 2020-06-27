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Espreso.tvОбществоВ Запорожье появились еще две общины ПЦУ

В Запорожье появились еще две общины ПЦУ

Митрополит Епифаний
фото: lviv.vgorode.ua
Общины Православной церкви Украины появились в Бердянске и на Мелитопольщине

Соответствующее распоряжение издано главой Запорожской ОГА Виталием Боговин со ссылкой на Религиозно-информационную службу сообщает Еспресо.TV .

Зарегистрирован устав религиозной общины апостола Андрея Первозванного Запорожской епархии в Бердянске. Общество было создано сразу как приход ПЦУ, ведь произошло это уже после вступления Томоса объединенной украинской церковью.

Также перерегистрировано как приход ПЦУ церковь Вознесения Господня в селе Вознесенка Мелитопольского района, которая раньше принадлежала к Киевскому патриархату.

  • Религиозная община Андрея Первозванного в Бердянске - первая в Запорожской области, которая была создана именно как общество Православной церкви Украины. Службы во вновь созданном приходе начались в январе 2020 года.

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