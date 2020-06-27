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Espreso.tvОбществоВ Одессе появилась первая добровольная пожарная команда

В Одессе появилась первая добровольная пожарная команда

Одесским спасателям стала помогать команда из 12 пожарных-добровольцев

Это 4 стражи, в каждую из которых заступает по 3 человека - 1 водитель и 2 бойца, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Pushkinska.net .

Как отмечается, "это первая такая команда в стране, которая работает без оплаты, в свое свободное время".

В добровольных пожарных подписан договор с ГСЧС. Они работают на основе инструкции о взаимодействии, где четко прописано, как и что делать, и на основании тех же нормативных баз, у ГСЧС.

Добровольные пожарные самостоятельно могут справиться с небольшими очагами возгорания. Когда нужно подвести воду, или нужно больше людей, или техника, которая имеется в ГСЧС, они обращаются за помощью. Для этого у них есть радиосвязь непосредственно со службой.

"Только приезжают сотрудники ГСЧС, мы сразу переходим под их командование", - отмечают добровольцы.

Пожарные ездят на Volkswagen Т5, который они доработали по собственным чертежам, чтобы сделать универсальным для аварийно-спасательных работ. Им нужно еще три таких авто - для каждого из патрулей.

Идея с добровольным пожарной командой, по словам патрульных, пришла им после масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25, где 4 декабря 2019 погибло 16 человек .

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