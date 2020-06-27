В монастыре духовника Поклонской напали на Собчак
Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, передает Еспресо.TV.
"Два человека избили. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала", - написала Собчак.
По ее Собчак, "огромные быки" отобрали камеру у съемочной группы и изъяли съемки избиения. Она вызвала полицию.
Собчак прилетела в Екатеринбург на церковный суд над игуменом Сергием (Николаем Романовым), захватившим этот монастырь.
Справка
Фото - KP.ru
Романов известен тем, что не признает угрозы коронавируса и не прислушался к распоряжению об ограничениях на период карантина. Верит в "чипирование".
Русский шовинист, империалист и антисемит.
Отсидел 13 лет за убийство, после чего "обратился в веру".
Проводит экстравагантный образ жизни (например, использует деревянный гроб вместо шкафа).
Есть свидетельства его издевательств над несовершеннолетними.
Кроме того, он является духовником Натальи Поклонской.
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