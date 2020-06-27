В монастыре духовника Поклонской напали на Собчак

27 июня, 2020, 16:08

В Среднеуральськом женском монастыре, что в Свердловской области РФ, в субботу, 27 июня 2020 года, совершено нападение на съемочную группу Ксении Собчак и лично на известную телеведущую и оппозиционера

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, передает Еспресо.TV.

"Два человека избили. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала", - написала Собчак.

По ее Собчак, "огромные быки" отобрали камеру у съемочной группы и изъяли съемки избиения. Она вызвала полицию.

Собчак прилетела в Екатеринбург на церковный суд над игуменом Сергием (Николаем Романовым), захватившим этот монастырь.

Справка

Фото - KP.ru

Романов известен тем, что не признает угрозы коронавируса и не прислушался к распоряжению об ограничениях на период карантина. Верит в "чипирование".

Русский шовинист, империалист и антисемит.

Отсидел 13 лет за убийство, после чего "обратился в веру".

Проводит экстравагантный образ жизни (например, использует деревянный гроб вместо шкафа).

Есть свидетельства его издевательств над несовершеннолетними.

Кроме того, он является духовником Натальи Поклонской.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine