В Киеве водитель с признаками алкогольного опьянения врезался в электроопору
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
"Полицию было сообщено о том, что произошло ДТП с пострадавшими, однако по приезду правоохранителей на место происшествия оказалось, что потерпел только ... столб", - отмечается в сообщении.
В салоне автомобиля находились нетрезвый водитель с женой в таком же состоянии. Пассажирка получила травмы головы, однако сначала она скрылась с места аварии, а потом вернулась, но от помощи врачей отказалась.
Поскольку электроопора наклонилась над дорогой на 45 градусов и стала опасной, также прибыли рабочие аварийной службы, предварительно видьемкнувшы ток.
Как часто бывает, место ДТП притягивает "зевак". Так было и в этот раз. Подошел человек в состоянии алкогольного опьянении с разбитой бутылкой и начал царапать карету скорой помощи.
Полицейские задержали нарушителя и составили административный протокол.
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