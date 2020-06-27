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Espreso.tvОбществоВ Киеве водитель с признаками алкогольного опьянения врезался в электроопору

В Киеве водитель с признаками алкогольного опьянения врезался в электроопору

Поздно вечером в субботу, 27 июня 2020 года, в Шевченковском районе столицы на улице Вильгельма Котарбинского произошло ДТП с участием Ford Transit

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

"Полицию было сообщено о том, что произошло ДТП с пострадавшими, однако по приезду правоохранителей на место происшествия оказалось, что потерпел только ... столб", - отмечается в сообщении.

В салоне автомобиля находились нетрезвый водитель с женой в таком же состоянии. Пассажирка получила травмы головы, однако сначала она скрылась с места аварии, а потом вернулась, но от помощи врачей отказалась.

Поскольку электроопора наклонилась над дорогой на 45 градусов и стала опасной, также прибыли рабочие аварийной службы, предварительно видьемкнувшы ток.

Как часто бывает, место ДТП притягивает "зевак". Так было и в этот раз. Подошел человек в состоянии алкогольного опьянении с разбитой бутылкой и начал царапать карету скорой помощи.

Полицейские задержали нарушителя и составили административный протокол.

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