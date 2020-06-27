УПЛ: где и когда смотреть матчи 28-го тура чемпионата Украины по футболу
27 июня, 2020, 07:07
В 28-м туре чемпионата Украины по футболу луганская "Заря" играет против донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 27-м туре УПЛ "Шахтер" стал недосягаемым для киевского "Динамо", которое идет вторым. Столичный клуб отстает от "горняков" на 16 очков за 5 туров до конца чемпионата.
Чемпионат Украины по футболу
28 тур
27 июня
17:00 "Карпаты" - "Львов", прямая трансляция на телеканале УНИАН
17:00 "Колос" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Шахтер" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
28 июня
17:00 "Мариуполь" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:30 "Ворскла" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:30 "Десна" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале УНИАН
- 20 июня в 27-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил "Александрию" со счетом 3: 2 .
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