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Espreso.tvСпортУПЛ: где и когда смотреть матчи 28-го тура чемпионата Украины по футболу

УПЛ: где и когда смотреть матчи 28-го тура чемпионата Украины по футболу


фото: shakhtar.com
В 28-м туре чемпионата Украины по футболу луганская "Заря" играет против донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 27-м туре УПЛ "Шахтер" стал недосягаемым для киевского "Динамо", которое идет вторым. Столичный клуб отстает от "горняков" на 16 очков за 5 туров до конца чемпионата.

 

Чемпионат Украины по футболу

28 тур

27 июня

17:00 "Карпаты" - "Львов", прямая трансляция на телеканале УНИАН

17:00 "Колос" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:30 "Шахтер" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

28 июня

17:00 "Мариуполь" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:30 "Ворскла" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:30 "Десна" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале УНИАН

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