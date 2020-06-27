Стихийное бедствие в Карпатах: повреждено газоснабжение, ГСЧС обеспечивает пострадавших питьевой водой

27 июня, 2020, 16:28

В Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской области продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка

Силами ГСЧС в течение суток 26 июня спасены 46 человек, эвакуированы 3 человека; перевезено через подтопленные участки 183 человека, откачано 39 тыс. 622 м куб. воды; доставлены для населения 1 тыс. 790 кг продуктов питания и 9 тыс 140 л питьевой воды, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс служба ГСЧС.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1 тысяч. 877 чел. и 455 ед. техники, из них от ГСЧС 613 чел. о / с и 226 ед. техники (из них 2 вертолета).

Ивано-Франковская область

По состоянию на 27 июня в 132 населенных пунктах (было 263) на территории 16 районов (Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский, Рожнятовский, Рогатинский, Снятинский, Тисменецкий, Тлумацкий районы, Ивано-Франковский и Яремчанский городские советы):

подтоплено 3 тыс. 368 жилых домов (было 13 тыс. 117), 1 фельдшерско-акушерский пункт (было 17),

затоплены 2 тыс. 174 подвала (было 6 тыс. 193), 4 тыс. 583 приусадебных участка (было 18 тыс. 101), 4 тыс. 312 колодцев (было 12 тыс. 561), 7 тыс. 582 га сельхозугодий,

разрушено 201 км автодорог (было 276), 93 моста (было 93), более 79 тыс. м берегоукреплений,

повреждено 578 км автодорог (было 603), 244 моста (было 249).

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Силами ГСЧС в течение суток спасены 46 человек (с начала работ - 404 человека), эвакуированы (отселены) 2 человека (с начала работ - 654), перевезено через подтопленные участки 183 человека (с начала работ - 2 тыс. 352), оказана помощь по буксируваннюи из зоны затопления 1 транспортному средству (с начала работ - 34), откачан (отведена) воду с 64 жилых домов и хозяйственных сооружений (с начала работ - 328), из 51 колодца (с начала работ - 111), из приусадебных участков общим о объемом 20 тыс. 500 м куб. воды (с начала работ - 124 тыс. 469), укреплены 1 кмдамб (с начала работ - 5), расчищено 5 жилых домов от паводковых наносов (с начала работ - 14), 1,8 км автодорог (с начала работ - 9, 2 км), 1 км русла рек (с начала работ - 3), доставлено для населения 1 тыс. 760 кг продуктов питания (с начала работ - 7 тыс. 610 кг) и 7 тыс. 740 л питьевой воды (с начала работ - 12 тыс. 740 л) для жителей Верховинского, Тисменицкого и Тлумацкого районов.

Для оказания помощи населению в 7 районах области (Галицком, Городенковском, Надвирнянском, Рогатинскому, Снятинском, Тисменицком и Тлумацком) по откачке воды, разборке намытых во дворах и улицах камнях, древесины и ила, расчистке дорог и доставки продуктов питания дополнительно привлечено сводные отряды из других областей: Ровенской, Волынской, Хельницькои и 2-го Специального центра быстрого реагирования города Дрогобыч.

Черновицкая область

В 28 населенных пунктах (было 51) на территории 7 районов (Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сторожинецкий) и г. Черновцы:

подтоплено 382 жилых дома (было 1 тыс. 75), 1 фельдшерско-акушерский пункт (был 1),

затоплено 447 подвалов (было 819) 1 тыс. 542 приусадебных участка (было 3 тыс. 642),

разрушено 1,4 км автодорог (было 1,4),

повреждено 40,88 км автодорог (было 47,78), 15 мостов (было 17), 4 дамбы (№ 5 в с. Банилов Выжницкого района, № 15Б в с. Банилов, № 21А м. Вижница, № 9 с. Слобода -Банилив), 3,5 км берегоукреплений, 2 тыс. 818 га сельскохозяйственных угодий.

Затруднено или отсутствует автотранспортное сообщение с 6 населенными пунктами (с. Довгопилля, с. Конятин, с. Фошки с. Стебни с. Лустун Путильского района и хутор Серафинець Вижницкого района). Повреждены газоснабжения в 21 населенном пункте.

Силами ГСЧС в течение суток эвакуированы 1 человека (с начала работ - 64); откачан 13 тыс. 511 м куб. воды (с начала работ - 18 тыс. 692 м куб) доставлены для населения 30 кг продуктов питания (с начала работ - 248 кг.) и 200 л питьевой воды (с начала работ - 725 л) для жителей Новоселицкого и Вижницкого районов.

Всего к работам на территории области привлечено 794 лица и 111 ед. техники, из них от ГСЧС 172 человека и 50 ед. техники.

Львовская область

В 13 населенных пунктах (было 25) на территории 3 районов (Стрыйский, Стрыйский, Старосамборский):

подтоплений жилых домов нет (было 114),

затоплено 39 подвалов (было 151), 10 приусадебных участков (было 172), 85 колодцев (было 150), 285 га сельхозугодий (было 520),

разрушено 0,21 км автодорог (было 0,78) 1 городов (был 1);

повреждено 0,26 км автодорог (было 2,56).

Силами ГСЧС в течение суток откачано 5 тыс. 105 куб. воды (с начала работ - 5568) с приусадебных участков, из 59 колодцев (с начала работ - 65) и 21 жилого дома и хозяйственных сооружений (с начала работ - 46).

Всего к работам на территории области привлечено 100 человек и 33 ед. техники, из них от ГСЧС 40 человек и 16 ед. техники.

Тернопольская область

В 7 населенных пунктах на территории 4 районов (Борщевский, Бучацкий, Залещицкий, Монастырский):

подтоплено 52 жилых дома (было 53), 68 хозяйственных построек (было 68) и здание детского санатория в г. Залещики, 265 приусадебных участков (было 265),

затоплено 60 подвалов (было 60), затоплены 62 колодца (было 73) и 752 га сельхозугодий.

Силами ГСЧС в течение суток откачано 506 м куб. воды (с начала работ - 506), осуществлен подвоз 1 тыс. 200 л питьевой воды местным жителям (с начала работ - 1900 л).

Всего к работам на территории области привлечено 68 человек и 22 ед. техники, из них от ГСЧС 52 человека и 14 ед. техники.

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, острая фаза ликвидации последствий наводнения в западных областях будет продолжаться 10 дней .

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