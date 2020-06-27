Шмыгаль пообещал Зеленскому повысить "минималку" до 6,5 тыс. грн

27 июня, 2020, 21:34

Об этом вечером в субботу, 27 июня 2020 года, сообщил официальный сайт главы государства, передает Еспресо.TV.

"Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко - взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти", - отметил Зеленский, давая задания.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали этот вопрос, сделав соответствующие расчеты.

"Сегодня глава правительства доложил о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января следующего года - до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021- м - до 6,5 тыс. грн ", - отмечается в материале.

"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благополучие украинцев - главный показатель нашей эффективности", - подытожил президент.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb