 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоШмыгаль пообещал Зеленскому повысить "минималку" до 6,5 тыс. грн

Шмыгаль пообещал Зеленскому повысить "минималку" до 6,5 тыс. грн


фото: cheline.com.ua
Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине

Об этом вечером в субботу, 27 июня 2020 года, сообщил официальный сайт главы государства, передает Еспресо.TV.

"Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко - взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти", - отметил Зеленский, давая задания.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали этот вопрос, сделав соответствующие расчеты.

"Сегодня глава правительства доложил о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января следующего года - до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021- м - до 6,5 тыс. грн ", - отмечается в материале.

"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благополучие украинцев - главный показатель нашей эффективности", - подытожил президент.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июня, 2020 суббота

больше новостей

27 июня, 2020 суббота

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать