Сейчас на аппаратах ИВЛ находится 87 больных COVID-19 украинцев
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 631966, методом ИФА - 190 344. Заболевание подтверждено у 3086 детей и 6515 медиков, из них 3984 медработников выздоровели, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу МЗ,
В госпитализации нуждались 11243 лица, подключены к аппарату ИВЛ - 386 пациентов. Сейчас на аппарате ИВЛ находится 87 больных.
Занято 4297 коек, выделенных для больных COVID-19. 30822 больных находились на амбулаторном лечении.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. - 1811 (1158 выздоровели)
Волынская обл. - 2161 (691 выздоровел)
Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)
Донецкая обл. - 415 (163 выздоровели)
Житомирская обл. - 1371 (741 выздоровел)
Закарпатская обл. - 2640 (926 выздоровели)
Запорожская обл. - 565 (417 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2253 (1096 выздоровел)
Киев - 4866 (1490 выздоровели)
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Киевская обл. - 2469 (1279 выздоровели)
Кировоградская обл. - 642 (529 выздоровели)
Луганская обл. - 76 (58 выздоровели)
Львовская обл. - 5004 (737 выздоровели)
Николаевская обл. - 392 (281 выздоровел)
Одесская обл. - 1567 (725 выздоровели)
Полтавская обл. - 309 (268 выздоровели)
Ровенская обл. - 3475 (1705 выздоровели)
Сумская обл. - 287 (209 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1876 (1124 выздоровели)
Харьковская обл. - 2046 (1030 выздоровели)
Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 777 (536 выздоровели)
Черкасская обл. - 635 (451 выздоровел)
Черновицкая обл. - 4631 (1853 выздоровели)
Черниговская обл. - 519 (145 выздоровели).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает МЗ.
- Напомним, после ослабления карантина в начале лета в Украине резко выросло количество зараженных.
- Как заявляют в МЗ, каждый пятый больной COVID-19 требует госпитализации .
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