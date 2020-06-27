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Espreso.tvОбществоРядом с Киево-Печерской Лаврой в дерево въехал "Хонда". Есть пострадавшая

Рядом с Киево-Печерской Лаврой в дерево въехал "Хонда". Есть пострадавшая

В столице на улице Лаврской, 15 днем в субботу, 27 июня 2020 года, женщину зажало между дверью и салоном автомобиля

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

По данным пассажирки автомобиля Honda Accord, она и ее подруга (водитель автомобиля) посещали церкви.

На Нижних пещерах женщины садились в автомобиль. Пассажирка успела сесть, но только водитель пыталась занять свое место, автомобиль начал катиться, женщина пыталась остановить авто с помощью рычага ручного тормоза, однако у нее ничего не получалось.

Автомобиль докатился до дерева, произошло столкновение, женщину зажало между дверью и салоном.

На место прибыла скорая помощь, которая госпитализировала 40-летнюю киевлянку в больницу.

На месте происшествия работает патрульная полиция.

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