Рядом с Киево-Печерской Лаврой в дерево въехал "Хонда". Есть пострадавшая
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
По данным пассажирки автомобиля Honda Accord, она и ее подруга (водитель автомобиля) посещали церкви.
На Нижних пещерах женщины садились в автомобиль. Пассажирка успела сесть, но только водитель пыталась занять свое место, автомобиль начал катиться, женщина пыталась остановить авто с помощью рычага ручного тормоза, однако у нее ничего не получалось.
Автомобиль докатился до дерева, произошло столкновение, женщину зажало между дверью и салоном.
На место прибыла скорая помощь, которая госпитализировала 40-летнюю киевлянку в больницу.
На месте происшествия работает патрульная полиция.
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