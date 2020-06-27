"За интригой самый интересный матч 28 тура УПЛ - "Десна" против "Динамо", - Владимир Пятенко

27 июня, 2020, 20:50

Экс-игрок "Шахтера", донецкого "Металлурга" и "Металлиста", обладатель Кубка Украины Владимир Пятенко в программе "Футбольный Формат" на телеканале "Эспрессо" отделил главный матч 28 тура украинской футбольной Премьер-лиги

"В 28 туре УПЛ по мотивации, по турнирной ситуации, по интриге, самым интересным будет матч "Десна" - "Динамо" в Чернигове. И если динамовцы победят в гостях, то 2 место, если не гарантировано, то будет очень близко. И это большие шансы на пропуск в Лигу Чемпионов.

Если победит "Десна", то она также будет спокойно претендовать на второе место. И в этом сезоне черниговцы и вничью играли с киевлянами, и побеждали их. Доказывали, что это им по силам. И они знают, как против "Динамо" играть.

Единственная проблема "Десны" - пропускает эту игру центральный защитник Максим Имереков, это основной столп обороны.

А так, я думаю, что это будет супер-мотивация со стороны обеих команд. И будет бескомпромиссная борьба, и здесь трудно спрогнозировать, кто победит в этом матче. Потому что проигрыш "Десны" означает, что команда сможет только за третье место побороться. А так, у них прекрасные шансы победить и побороться за второе место чемпионата", - сказал Владимир Пятенко в прямом включении в программе "Футбольный Формат".

Напомним, центральный матч 28 тура УПЛ "Десна" - "Динамо" состоится в воскресенье, 28 июня в Чернигове, старт поединка в 19:30.