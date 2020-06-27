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Espreso.tvСпорт"Всем спасибо за поддержку! Она очень помогает "- сенсация Кубка Украины Павел Исенко

"Всем спасибо за поддержку! Она очень помогает "- сенсация Кубка Украины Павел Исенко

16-летний голкипер "Ворсклы" Павел Исенко в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" рассказал, как его встретили дома после победы над "Мариуполем" в полуфинале Кубка Украины

"Мама встретила дома, мама была очень рада. Очень хорошие эмоции были. Она сказала, что я молодец, и что она гордится мной. Она так радовалась, что даже голос сорвала. Вообще было очень много сообщений с поздравлениями. Наверное первым поздравил мой друг Кирсанов Артем, по крайней мере его сообщение первым я увидел.

Кто праздновал победу "Ворсклы" - спасибо всем за поддержку. Спасибо тем, кто помогал мне, со мной тренировался. Мне еще до матча сказали, что если будет серия пенальти, то я выйду на эту серию, и я настраивался, тренировался. Спал нормально, бессонной ночи не было. Бессонная ночь была после игры.

Расслабляться нельзя, нужно добавлять и добавлять.

Хочу еще раз поблагодарить всех за поздравления и поддержку. Болейте за нас, поддерживайте. Это очень помогает нам. Всем большое спасибо ", - сказал в эфире" Футбольного формата "Павел Исенко.

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