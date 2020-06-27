 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Все еще впереди". Генпрокурор Венедиктова рассказала о первых 100 днях в должности

"Все еще впереди". Генпрокурор Венедиктова рассказала о первых 100 днях в должности


фото: YouTube
За последние три месяца 4400 человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, 7 - уголовные преступления, причинившие ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций

Об этом 27 июня 2020 года заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, отчитываясь о ста днях работы в должности, передает Еспресо.TV со ссылкой на ее пресс-службу.

"100 дней в должности Генерального прокурора я организовываю деятельность органов и координирую работу правоохранительной системы в сфере противодействия преступности. Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди ", - подчеркнула генпрокурор.

Читайте также: 10 фактов из жизни нового генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой

"Почему-то в погоне за "большой рыбой" обесценивается работа оперативников, следователей и прокуроров, которые разоблачили, расследовали и доказали в суде вину преступников, которые убивали, похищали людей, совершали теракты. Прокуратура обеспечила принцип неотвратимости наказания для них. Так, два человека попали в тюрьму на 15 и 13 лет за убийство и глумление над трупом. К 13 годам лишения свободы осужден начальник разведки сектора АТО за государственную измену. 10 лет за решеткой проведет главуа правления кредитного союза за присвоение почти 3,5 млн гривен, а директор одного из частных обществ 7 лет за растрату имущества предприятия. Также прокуроры Офиса генпрокурора отстояли в Верховном суде решение о лишении свободы на 10 лет двух водителей-виновников гибели 6 пешеходов в центре Харькова ", - отметила Венедиктова.

По делам, которые на особом контроле у общественности, тоже "есть результаты", добавила она.

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по заказу и организации нападения на Екатерину Гандзюк. На прошлой неделе под стражу взяты подозреваемый - глава Херсонского областного совета. Также за этот период сообщено о подозрении двум народным депутатам", - отметила Венедиктова.

По словам Венедиктовой, продолжается реформа и наполнение государственного учреждения новыми кадрами.

 

  • Напомним, что в это же время Венедиктова стала символом преследования проукраинской оппозиции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июня, 2020 суббота

больше новостей

27 июня, 2020 суббота

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать