"Все еще впереди". Генпрокурор Венедиктова рассказала о первых 100 днях в должности

27 июня, 2020, 22:22

За последние три месяца 4400 человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, 7 - уголовные преступления, причинившие ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций

Об этом 27 июня 2020 года заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, отчитываясь о ста днях работы в должности, передает Еспресо.TV со ссылкой на ее пресс-службу.

"100 дней в должности Генерального прокурора я организовываю деятельность органов и координирую работу правоохранительной системы в сфере противодействия преступности. Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди ", - подчеркнула генпрокурор.

Читайте также: 10 фактов из жизни нового генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой

"Почему-то в погоне за "большой рыбой" обесценивается работа оперативников, следователей и прокуроров, которые разоблачили, расследовали и доказали в суде вину преступников, которые убивали, похищали людей, совершали теракты. Прокуратура обеспечила принцип неотвратимости наказания для них. Так, два человека попали в тюрьму на 15 и 13 лет за убийство и глумление над трупом. К 13 годам лишения свободы осужден начальник разведки сектора АТО за государственную измену. 10 лет за решеткой проведет главуа правления кредитного союза за присвоение почти 3,5 млн гривен, а директор одного из частных обществ 7 лет за растрату имущества предприятия. Также прокуроры Офиса генпрокурора отстояли в Верховном суде решение о лишении свободы на 10 лет двух водителей-виновников гибели 6 пешеходов в центре Харькова ", - отметила Венедиктова.

По делам, которые на особом контроле у общественности, тоже "есть результаты", добавила она.

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по заказу и организации нападения на Екатерину Гандзюк. На прошлой неделе под стражу взяты подозреваемый - глава Херсонского областного совета. Также за этот период сообщено о подозрении двум народным депутатам", - отметила Венедиктова.

По словам Венедиктовой, продолжается реформа и наполнение государственного учреждения новыми кадрами.

Напомним, что в это же время Венедиктова стала символом преследования проукраинской оппозиции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb