"Попытки ватников перезапустить "русскую весну" встретятся с горячим украинским летом", - Белецкий

27 июня, 2020, 11:32

Усилия Кремля на расшатывание ситуации внутри Украины с помощью новых проектов вроде партии Шария терпят неудачу

Об этом вечером в пятницу, 26 июня 2020 года, на собрании столичного актива Азовского движения заявил основатель и первый командир добровольческого полка "Азов", председатель политической партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт политсилы .

Читайте также: Террор красных шариков. Как Медведчук и Шарий раскачивают ситуацию к гражданской войне

"Ватники изменили уже кучу названий - они были Партией регионов, ПСПУ, СДПУ - сейчас они ОПЗЖ и партия Шария. Но цель у них одна - в той или иной степени взбудоражить очередную" русскую весну ", что станет поводом для новой волны российской агрессии. За ними стоят скуплены ними медиа и миллионы, брошенные в раскрутку каналов в Ютюбе и соцсетях. Но за ними нет реальных людей, и наша задача сделать так, чтобы закончить любые их попытки набрать реальной социальной и политического веса прямо на старте ", - сказал Белецкий.

"Попытки ватников перезапустить" русскую весну "встретятся с горячим украинским летом", - подчеркнул политик.

Смотрите также: Досье с Сергеем Руденко. Андрей Белецкий

"Мы - реальное Движение, в отличие от виртуальности ватных проектов. Каждый из нас готов лично и в любой способ отстаивать украинский интерес, тогда как они не выдерживают ни минуты живого общения вне соцсетей, прокремлевских каналов и проплаченных блогов", - добавил Белецкий.

Как заявил ветеран АТО-ООС, один руководителей молодежной организации "Сич" Евгений Карась, общее количество участников уличной акции партии Шария вблизи Офиса президента Украины (улица Банковая, 11), состоявшейся 17 июня 2020 и после которой имели место драки , не превышала 250 человек .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb