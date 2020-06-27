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Espreso.tvОбщество"Попытки ватников перезапустить "русскую весну" встретятся с горячим украинским летом", - Белецкий

"Попытки ватников перезапустить "русскую весну" встретятся с горячим украинским летом", - Белецкий

Усилия Кремля на расшатывание ситуации внутри Украины с помощью новых проектов вроде партии Шария терпят неудачу

Об этом вечером в пятницу, 26 июня 2020 года, на собрании столичного актива Азовского движения заявил основатель и первый командир добровольческого полка "Азов", председатель политической партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт политсилы .

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"Ватники изменили уже кучу названий - они были Партией регионов, ПСПУ, СДПУ - сейчас они ОПЗЖ и партия Шария. Но цель у них одна - в той или иной степени взбудоражить очередную" русскую весну ", что станет поводом для новой волны российской агрессии. За ними стоят скуплены ними медиа и миллионы, брошенные в раскрутку каналов в Ютюбе и соцсетях. Но за ними нет реальных людей, и наша задача сделать так, чтобы закончить любые их попытки набрать реальной социальной и политического веса прямо на старте ", - сказал Белецкий.

"Попытки ватников перезапустить" русскую весну "встретятся с горячим украинским летом", - подчеркнул политик.

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"Мы - реальное Движение, в отличие от виртуальности ватных проектов. Каждый из нас готов лично и в любой способ отстаивать украинский интерес, тогда как они не выдерживают ни минуты живого общения вне соцсетей, прокремлевских каналов и проплаченных блогов", - добавил Белецкий.

  • Как заявил ветеран АТО-ООС, один руководителей молодежной организации "Сич" Евгений Карась, общее количество участников уличной акции партии Шария вблизи Офиса президента Украины (улица Банковая, 11), состоявшейся 17 июня 2020 и после которой имели место драки , не превышала 250 человек .

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