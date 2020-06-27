Процесс распространения украинского языка в Украине имеет положительную тенденцию. Панельная дискуссия памяти Ирины Бекешкиной

27 июня, 2020, 12:55

25 июня 2020 года состоялась виртуальная панельная дискуссия "Украинский язык в мире: импульсы из Украины", посвященная памяти выдающегося социолога Ирины Бекешкиной

Мероприятие провел Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой (МИОК), передает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Как сообщила директор МИОК, модераторка мероприятия Ирина Ключковская, на днях во Львове должно было состояться многолюдное собрание - биеннале "Украинский язык в мире: отступление или прогресс?", Но жизнь внесла свои коррективы, и из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перенести на следующий год. Кроме того, в течение междуконференцийного периода 2020-2021 годов будет проведен ряд панелей и презентаций, цепочка которых и открывает нынешняя дискуссия, посвященная украинскому языку в мире и языковой ситуации в Украине, в которой приняли участие представители 37 стран мира.

Организаторы мероприятия посвятили событие большому социологу известному общественному деятелю и патриотке своего государства Ирина Бекешкиной.

"Ирина Бекешкина - уникальный человек, - отметила в своем вступительном слове Ирина Ключковская. - Она имела то, что подавляющее большинство публичных людей потеряло, - доверие общества. Она в свое время мгновенно согласилась на наше приглашение принять участие в биеннале, дала множество идей и предложений ".

Ирина Бекешкина ушла из жизни 20 марта 2020 года. Ученые, культурное сообщество и гражданское общество продолжают чествовать ее память.

"Фонд "Демократические инициативы" очень растроган, что вы посвятили это мероприятие Ирине Бекешкиной, - обратился к организаторам мероприятия научный директор Фонда" Демократические инициативы "Алексей Гарань. - Ирина Бекешкина - это символ принципиальности в науке и социологии. Ее уважали все, даже политические оппоненты. Потому что всегда доверяли тем данным, которые она представляла, и их интерпретациям. Для нас очень важно лозунг, который Ирина Эриковна провозглашала. А она говорила так: "Пока мы живы, ничто не решено окончательно". Ведь наша страна прошла через тяжелые испытания в последние десятилетия, объясняла она, поэтому нельзя опускать руки, надо двигаться вперед, надо делать свое дело, и мы обязательно победим".

Поскольку дискуссия посвящена украинскому языку, Алексей Гарань, подробнее остановился именно на "языковой биографии" своей коллеги, о которой, как он говорит, сам узнал недавно:

"Ирина Эриковна из России по происхождению, она киевлянка и принадлежала к русскоязычной семье, что, собственно, и не удивительно в Киеве. Потому что в этом смысле нам повезло меньше, чем Львову - мы были беспощадно русифицированы. Уже в школе она пошла в актерский кружек , потому что мечтала стать актрисой, и увлеклась там на украинском языке. С тех пор она перешла на украинский язык, и я никогда не слышал, чтобы она общалась на русском языке. Она принципиально придерживалась этого, и это было для нее очень важно. Я думаю, что этот личный пример человека, который из русскоязычной среды переходит на украинский язык и делает свой выбор сознательно - он для нас очень важен".

Алексей Гарань признался, что сам также был типичным киевским русифицированным украинцем, которому трудно было переходить на украинский язык, так как в Киеве следует найти среды, где бы можно было свободно общаться на украинском. Это стало возможным только во времена перестройки, возвращает воспоминаниями в 90-е профессор политологии, когда стало модным говорить на украинском языке, а знание украинского языка было признаком того, что ты принадлежишь к интеллигенции и образованного слоя населения.

"И когда я уже оказался в Киево-Могилянской академии, когда мы начали ее создавать, то для меня этот вопрос стал решенным - окончательно перейти на украинский язык и везде говорить только на украинском, - вспоминает профессор. - Потому что если ты в классе учишь детей , что надо любить и уважать украинский язык, ты не можешь выйти за пределы этого класса и говорить вне его по-русски ".

Алексей Гарань акцентировал внимание на том, что то, на каком языке разговаривает человек, не всегда является критерием патриотизма. В 2014 году, когда Россия начала свою оккупацию Крыма и Донбасса, много русскоязычных украинцев оказались настоящими патриотами Украины и пошли и сегодня защищают страну от Путина.

"Поэтому сейчас нам важно, пропагандируя украинский язык, вместе с тем думать, как не дать нашим оппонентам разыграть" языковую карту ", особенно накануне выборов. Как перетянуть на свою сторону русскоязычных украинцев и как сделать так, чтобы эти люди, которые разговаривают на суржике, заговорила на литературном украинском языке. Но это можно сделать не кавалерийским наскоком, а очень кропотливой и напряженной работой", - отметил Алексей Гарань.

С докладом от "Демократических инициативы" о том, является ли украинский язык фактором идентичности, выступил аналитик Фонда Сергей Шаповалов.

Он соглашается с Алексеем Гаранем, что 2014 внес много корректив в понятие патриотизма и то, есть ли речь решающим фактором патриотизма. Мобилизация многих русскоязычных граждан с Юга и Востока страны на защиту своего государства была большим вкладом в сохранение государства.

"Языковой фактор отнюдь не мешал защищать страну", - отметил аналитик.

"Но не стоит по этому судить, что язык не является важным", - подчеркнул он.

Приводя результаты опроса, как распределяется отношение граждан к независимости Украины в зависимости от того, на каком языке они говорят, он обратил внимание на то, что среди украиноязычных 74% поддержали бы во время гипотетического референдума провозглашения независимости Украины снова. А из тех, кто говорит на русском языке, только 54% отдали бы свой голос за независимость Украины.

"Этот большой разрыв данных демонстрирует нам, что на самом деле речь является важным фактором, определяющим политическое поведение граждан, - отметил Сергей Шаповалов. - Мы много людей, которые абстрагированы от политики или сомневаются в своих взглядах, и именно для таких людей русский язык является важным инструментом распространения российской пропаганды. Поэтому мы не можем игнорировать этот факт и делать вид, что украинский язык это неважно".

Аналитик привел еще несколько цифр, чтобы продемонстрировать динамику распространения украинского языка в Украине. Так, если, по данным Институт социологии НАНУ, в 1996-1997 годах считали необходимым предоставить русскому языку статус официального около 50% украинцев, то уже в 2019 году, по результатам "Деминициатив", таких было 27%. То же касается и количества людей, которые говорят на украинском языке дома. В 90-х годах, по данным Институт социологии, лишь 37% украинский отвечали, что общаются дома преимущественно на украинском, сегодня таких 44%, а 31% преимущественно на русском.

"Мы видим рост на 7%, и если задать себе вопрос - много это или мало, то все же мы имеем удовлетворительную для нас тенденцию, хотя этот процесс очень постепенный. В целом процесс распространения украинского языка и взросления новых поколений, которые воспринимают украинский язык как престижный и привлекательный для общения, имеет положительную тенденцию", - подытожил Сергей Шаповалов.

Видеозапись панельной дискуссии можно посмотреть по ссылке.

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