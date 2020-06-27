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Espreso.tvСпортПрезидент лидера Первой лиги "Ингула": "Мы можем выйти даже вдевятером и играть дальше"

Президент лидера Первой лиги "Ингула": "Мы можем выйти даже вдевятером и играть дальше"

Эпатажный Александр Поворознюк дал эксклюзивное интервью "Футбольному формату" после матча с "Горняком-Спорт"
Президент клуба отметил: "Правда все же победила. Я был, есть и буду за то, чтобы играть. Я же говорил: если не дай Бог что-то будет в" Ингулец "с этим коронавируса, мы можем выйти даже вдевятером и играть дальше. Чтобы люди знали, если мы победили и вышли на 2-3 место, это ничего не значит" - рассказал Поворознюк" Футбольному формата ".
Также владелец клуба с Петрова поделился эмоциями от первого матча после рестарта первенства:
"Что касается нашей победы 2: 1 над" Горняк-Спорт ", то переполняют эмоции. Валидольной игра, мои игроки еще не готовы. Я сейчас еще не в настроении. Поэтому придется поехать выпить несколько рюмок. Чтобы успокоиться. Большой стресс после такого матча ", - признался Поворознюк в интервью "Футбольному формату ".
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