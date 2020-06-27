После 140 дней коалициады Ирландия получила нового премьера

27 июня, 2020, 18:04

Новым премьер-министром Ирландии в субботу, 27 июня 2020 года, стал проводник центристской партии "Фианна Файл" Мишель Мартин

Таким образом, закончился самый длинный процесс формирования правительства после выборов, который длился 140 дней, передает Еспресо.TV со ссылкой на Dziennik.pl.

Согласно коалиционному соглашению, которое накануне вечером одобрили члены трех партий - "Фианна Файл", правоцентристская "Фине Гэл" и Зеленая партия - Мартин будет руководить правительством до декабря 2022 года, после чего действующий премьер-министр Лео Варадкар с "Фине Гэл" сменит его во второй половине срока.

"На выборах, состоявшихся 8 февраля, три партии - левая "Шинн Фейн", а также "Фианна Файл" и "Фине Гэл" - завоевали одинаковое количество мест, но их результатов недостаточно для того, чтобы любая из них создала коалицию с меньшими группами или создала правительство меньшинства. В этой ситуации единственным реальным решением оказалась дополненные "зелеными" коалиция ФФ и ФГ - двух партий, которые десятилетиями доминировали на ирландской политической арене, но в силу исторических разногласий рассматривали друг друга как своих главных конкурентов", - отмечается в сообщении.

Поскольку трехпартийная коалиция имеет надежное большинство в парламенте, исход голосования было легко предсказать.

Кандидатуру Мартина поддержали 93 депутата, против - 63.

Из-за необходимости сохранения социального расстояния из-за эпидемии коронавируса депутаты собрались не в здании парламента, а в конференц-центре в Дублине.

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