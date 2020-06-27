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Espreso.tvСпортПердута: "Мы достойны играть в финале"

Пердута: "Мы достойны играть в финале"

Эмоции после выхода "Ворсклы" в финал Кубка Украины немного поутихли и один из лидеров команды поделился секретом успеха
"В первом тайме полуфинала мы сыграли не слишком выразительно. Большую роль сыграл Максимов", - отметил Игорь Пердута в интервью "Футбольному формату".
 
"В перерыве тренер поговорил с нами на повышенных тонах, дал эмоцию, чтобы мы проанализировали свою игру и исправились. Мы собрались, вышли на поле и доказали, что у нас есть команда, есть коллектив. "Ворскла " всегда этим славилась. Я верю и вижу, что так будет продолжаться. Не хочу делать громких заявлений. Будем делать все, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами поставили ", - признался один из лидеров "Ворсклы" Игорь Пердута эксклюзивно для "Футбольного формата ".
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