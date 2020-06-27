Немцы обнаружили второго киллера ФСБ, причастного к покушению на Хангошвили

27 июня, 2020, 18:58

Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам вышли на след еще одного россиянина, который может быть причастен к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили)

Немецкие силовые ведомства подозревают в участии в подготовке преступления российского гражданина Романа Д. из Санкт-Петербурга. Впрочем, следствие считает, что это ненастоящее имя, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

3 августа 2019 года подозреваемый приехал из Беларуси в Польшу на автомобиле Infinity Q50. Он не вызвал подозрений у пограничников.

В заявке на получение шенгенской визы Роман Д. указал, что работает в той самой петербургской подставной фирме "Руст", что и задержанный и обвиненный в этом деле Вадим Красиков. Эта компания практически не имеет обращения.

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Кроме того, оба россиянина в один день подали документы на получение загранпаспорта и на визу.

Еще одно совпадение - по данным мобильных телефонов, обвиняемый Красиков и подозреваемый Роман Д. за несколько месяцев до нападения были в подмосковном Орехове-Зуеве, где тренируются специальные силы ФСБ.

Вместе с тем, какой именно была роль Романа Д. в подготовке нападения на Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен, пока неясно.

Справка

Бывший полевой командир времен Второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен . Власти России ранее объявили его в розыск, обвинив в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

18 июня Федеральная прокуратура Германии предъявила правительству России обвинения в заказном убийстве Хангошвили. Ведомства, которыми руководит правительство РФ, дали задание "ликвидировать" его обвиняемому Вадиму Красикову (он же "Вадим Соколов") , заявила прокуратура в Карлсруэ.

По данным группы Bellingcat, подготовкой к убийству руководил глава благотворительного фонда "Вымпел" для бывших офицеров спецназа ФСБ РФ Эдуард Бендерский.

Федеративная Республика Германия и лично Ангела Меркель не исключает возможность введения санкций против России за убийство Хангошвили.

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