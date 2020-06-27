На выезде из Киева фура протаранила легковушку
27 июня, 2020, 15:44
В Киеве в субботу, 27 июня 2020 года, на Столичном шоссе в сторону села Вита-Литовская произошло ДТП с участием грузовика и легковушки ВАЗ
По данным патрульных, транспортные средства двигались в одном ряду, но по невыясненным доподлинно причинам водитель грузовика догнал ВАЗ 1300 и протаранил его, рассказывают ВартовиЕспресо.
В автомобиле ВАЗ находился водитель и пассажирка.
К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, только исчез кот, который убежал из автомобиля ВАЗ и побежал в лесополосу.
На месте работает патрульная полиция.
В результате ДТП образовалась большая пробка.
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