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Espreso.tvОбществоНа выезде из Киева фура протаранила легковушку

На выезде из Киева фура протаранила легковушку

В Киеве в субботу, 27 июня 2020 года, на Столичном шоссе в сторону села Вита-Литовская произошло ДТП с участием грузовика и легковушки ВАЗ

По данным патрульных, транспортные средства двигались в одном ряду, но по невыясненным доподлинно причинам водитель грузовика догнал ВАЗ 1300 и протаранил его, рассказывают ВартовиЕспресо.

В автомобиле ВАЗ находился водитель и пассажирка.

К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, только исчез кот, который убежал из автомобиля ВАЗ и побежал в лесополосу.

На месте работает патрульная полиция.

В результате ДТП образовалась большая пробка.

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