 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМэр Конотопа сжег трофейный флаг России напротив посольства

Мэр Конотопа сжег трофейный флаг России напротив посольства

Мэр Конотопа, что на Сумщине, ветеран АТО-ООС, "свободовец", Артем Семенихин сжег российский государственный флаг

Такую акцию он устроил в субботу, 27 июня 2020 года, напротив расположенного на столичном Воздухофлотском проспекте здания посольства РФ, передает Еспресо.TV.

Соответствующее видео он выложил на своей странице.

"Так же хорошо будет гореть и Кремль!", - подчеркнул мэр Конотопа.

Кроме того, он передал "привет Шарию".

Трофейный флаг РС, по словам Семенихина, ему предоставили "ребята из АТО".

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июня, 2020 суббота

больше новостей

27 июня, 2020 суббота

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать