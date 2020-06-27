Мэр Конотопа сжег трофейный флаг России напротив посольства

27 июня, 2020, 20:32

Мэр Конотопа, что на Сумщине, ветеран АТО-ООС, "свободовец", Артем Семенихин сжег российский государственный флаг

Такую акцию он устроил в субботу, 27 июня 2020 года, напротив расположенного на столичном Воздухофлотском проспекте здания посольства РФ, передает Еспресо.TV.

Соответствующее видео он выложил на своей странице.

"Так же хорошо будет гореть и Кремль!", - подчеркнул мэр Конотопа.

Кроме того, он передал "привет Шарию".

Трофейный флаг РС, по словам Семенихина, ему предоставили "ребята из АТО".

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