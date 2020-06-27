Мэр Конотопа сжег трофейный флаг России напротив посольства
27 июня, 2020, 20:32
Мэр Конотопа, что на Сумщине, ветеран АТО-ООС, "свободовец", Артем Семенихин сжег российский государственный флаг
Такую акцию он устроил в субботу, 27 июня 2020 года, напротив расположенного на столичном Воздухофлотском проспекте здания посольства РФ, передает Еспресо.TV.
Соответствующее видео он выложил на своей странице.
"Так же хорошо будет гореть и Кремль!", - подчеркнул мэр Конотопа.
Кроме того, он передал "привет Шарию".
Трофейный флаг РС, по словам Семенихина, ему предоставили "ребята из АТО".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
Читайте также
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология