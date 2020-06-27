 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки - 948 новых случаев, 24 смерти

Коронавирус в Украине: за сутки - 948 новых случаев, 24 смерти


фото: empr.media
В Украине продолжает расти количество больных Covid-19

Об этом со ссылкой на систему мониторинга СНБО сообщает Еспресо.TV .

В общем обнаружено 42065 (из них за последние сутки - 948).

Умерло 1110 (24), выздоровели - 18701 (+402).

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

Больше всего больных сейчас в таких областях и городах:

  • Львовская,
  • город Киев,
  • Черновицкая,
  • Ровенская,
  • Закарпатская.

  • Напомним, после ослабления карантина в начале лета в Украине резко выросло количество зараженных.
  • Как заявляют в Минздраве, каждый пятый больной COVID-19 требует госпитализации .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июня, 2020 суббота

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

27 июня, 2020 суббота

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать