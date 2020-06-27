Коронавирус в Украине: за сутки - 948 новых случаев, 24 смерти

27 июня, 2020, 12:16

В Украине продолжает расти количество больных Covid-19

Об этом со ссылкой на систему мониторинга СНБО сообщает Еспресо.TV .

В общем обнаружено 42065 (из них за последние сутки - 948).

Умерло 1110 (24), выздоровели - 18701 (+402).

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Больше всего больных сейчас в таких областях и городах:

Львовская,

город Киев,

Черновицкая,

Ровенская,

Закарпатская.

Напомним, после ослабления карантина в начале лета в Украине резко выросло количество зараженных.

Как заявляют в Минздраве, каждый пятый больной COVID-19 требует госпитализации .

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