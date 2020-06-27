Коронавирус в Украине: за сутки - 948 новых случаев, 24 смерти
27 июня, 2020, 12:16
В Украине продолжает расти количество больных Covid-19
Об этом со ссылкой на систему мониторинга СНБО сообщает Еспресо.TV .
В общем обнаружено 42065 (из них за последние сутки - 948).
Умерло 1110 (24), выздоровели - 18701 (+402).
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Больше всего больных сейчас в таких областях и городах:
- Львовская,
- город Киев,
- Черновицкая,
- Ровенская,
- Закарпатская.
- Напомним, после ослабления карантина в начале лета в Украине резко выросло количество зараженных.
- Как заявляют в Минздраве, каждый пятый больной COVID-19 требует госпитализации .
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