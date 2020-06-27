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Espreso.tvОбществоЭкс-депутат Мартыненко: решение швейцарского суда не вступило в силу, я обжаловал его в апелляцию

Экс-депутат Мартыненко: решение швейцарского суда не вступило в силу, я обжаловал его в апелляцию

Николай Мартиненко
фото: glavcom.ua
Решение швейцарского суда относительно украинского экс-депутата Николая Мартыненко является промежуточным, оно не вступит в силу и он уже обжаловал его в апелляционном суде. Мартыненко считается невиновным и неосужденным, пока не пройдены все судебные инстанции

Об этом сообщила пресс-служба бывшего народного депутата, передает Еспресо.TV .

Пресс-служба также заявила, что "тезис о "28 месяцев заключения" был манипулятивно вброшен близким к НАБУ «Радио Свобода», на самом деле 16 месяцев из них составляет условный срок. Также не соответствует действительности информация о «24 месяцах заключения» для Павла Скаленко - на самом деле это чисто условный срок».

Николай Мартыненко подчеркнул, что он не совершал преступления, категорически не согласен с решением суда и оно выходит за любые юридические рамки. "Из-за мировых карантинных мер и закрытых границ я не смог присутствовать на заседании суда первой инстанции и предоставить свои объяснения. Я не смог лично ответить на вопросы суда и засвидетельствовать всю беспочвенность упоминаний моего имени в этом деле. Решение суда является промежуточным и не окончательным, оно не вступит в силу и я уже обжаловал его в апелляции", - сказал он.

Швейцарский адвокат Николая Мартыненко Реза Вафадар в комментарии отметил, что «в Швейцарии человек считается невиновным и неосужденным, пока не пройдены все стадии швейцарской юридической системы - апелляция и федеральный Верховный суд".

Николай Мартыненко сказал, что ему непонятны мотивы такого решения суда первой инстанции. «Похоже, что эти мотивы находятся за пределами уголовного права и законодательства Швейцарии. Я не нарушал никаких законов и готов помочь швейцарскому правосудию разобраться в деле, основанном на искаженной и манипулятивной информации. Я буду настаивать на том, чтобы лично свидетельствовать в Апелляционном суде Швейцарии и показать всю беспочвенность этого дела», - сказал Николай Мартыненко.

Он напомнил, что сам выступил инициатором скорейшего рассмотрения дела в суде. По словам бывшего депутата, "швейцарский прокурор Урс Кьолли пытался не допустить передачи дела в суд, осознавая его провальность. За 7 лет господин Кьолли несколько раз смягчал обвинения, незаконно разглашал материалы дела Сергею Лещенко (который потом использовал это для информационного киллерства) и всячески затягивал время. Я только через суд заставил прокурора передать дело в суд для рассмотрения по существу", - отметил Мартыненко.

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