Covid-19 в Китае: за сутки - 33 новых случая

27 июня, 2020, 10:11

В течение пятницы, 26 июня 2020 года, в Китае обнаружены 33 новых случая заражения коронавирусом, из них 21 больной в активной форме и 12 бессимптомных носителей

Об этом передает Государственный комитет здоровье КНР, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Из активных случаев четыре "импортированы", 17 зафиксированы внутри страны, все - в Пекине.

За минувшие сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавируса, из них 13 больных в активной форме и пять бессимптомных носителей. Из активных случаев два "импортированы", 11 зафиксированы в Пекине.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 483 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 899 ввозимые из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой частью страны обнаружены три новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии зарегистрировано 1 тыс. 689 больных коронавируса: в Гонконге - 1 тыс. 196 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 447 (семь случаев смерти).

Между тем в Индии уже 0,5 млн инфицированных коронавирусом. Эксперты предупреждают, что в случае, если эпидемия в стране в ближайшие недели не пройдет своего пика, на конец июля количество инфицированных в Индии может преодолеть отметку в один миллион человек .

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