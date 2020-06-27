Coca-Cola ушла с Facebook

27 июня, 2020, 21:09

Компания Coca-Cola на 30 дней прекратила размещение рекламы во всех социальных сетях

Об этом говорится в заявлении главного исполнительного директора Джеймса Квинси, передает Еспресо.TV со ссылкой на BBC News.

Временный запрет на размещение рекламы объяснили бойкотом, который многие компании объявили Facebook из-за отсутствия регулирования контента с ненавистническими высказываниями, расизмом и насилием.

"В мире нет места расизму, и нет места расизму в социальных сетях. Coca-Cola Company приостановит размещение платной рекламы на всех платформах социальных сетей во всем мире по крайней мере на 30 дней. Мы также ожидаем большей подотчетности и прозрачности от наших партнеров среди социальных сетей" - сказал Квинси.

Кроме того, компания North Face сообщила, что не будет размещать в Facebook рекламу из-за "публикации с ненавистью, насилием и расизмом" в данной соцсети. Позже один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc присоединился к бойкоту, отказавшись от рекламы в Facebook и Instagram. Аналогичное заявление по размещению рекламы в Facebook, Twitter и Instagram сделала компания Unilever.

В ответ глава американской компании Facebook Марк Цукерберг сообщил, что компания запретит ненавистнические высказывания в рекламе, размещенной в соцсети в ближайшее время, а также будет маркировать публикации, которые могут заслуживать внимания и быть ценными для общественных интересов, но нарушают политику компании.

Напомним, Coca-Cola не хочет отказываться от пластиковых бутылок.

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