Церковь сегодня помогает людям не превратиться в компьютер, - глава УГКЦ Святослав

27 июня, 2020, 14:59

"Меня часто спрашивают, где Церковь в посткоронавирусном мире. Я отвечаю: в человеческих отношениях"

Об этом заявил предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав в разговоре с главным редактором портала ЦензорНЕТ Юрием Бутусовым, передает Еспресо.TV.

По словам Главы УГКЦ, новые обстоятельства заставляют нас бояться другого человека.

"Я бы сказал, что сегодня человеческие отношения переживают непростой формат трансформации. Мы теперь живем в виртуальном мире, из-за пандемии практикуем общение онлайн. Поэтому мы часто не понимаем, насколько важны базовые сетевые общества, которые бы помогли человеку найти свою среду, где бы он чувствовал себя комфортно, где бы мог быть собой ", - отметил он.

По мнению Святослава, ныне христианская церковь и является таким сетевым миром, сетью отношений. Церковь живет определенными принципами и одна из ее задач, по словам Папы Франциска, помочь человеку остаться человеком, не превратиться в какой-то компьютер.

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"Поэтому человеческие отношения - это особое измерение, где церковь себя по-особенному проявляет. Ибо церковь - это сообщество. Общность людей, которые общаются между собой. Содержание церковного бытия - созвать людей быть вместе. Мы солидарны, особенно когда нужно физически помочь" , - отметил предстоятель УГКЦ,

По его убеждению, церковь теперь заново переживает открытие роли семьи как домашней церкви, как той первичной клетки, где мы учимся быть вместе, строить отношения: между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми. Это базовые отношения, которые всегда создавали фундамент общества, других организаций, которые сегодня, как институты, переживают серьезный кризис.

"Останемся людьми, будем людьми по отношению к другому лицу, не бойтесь его, а будем считать его Божьим образом и Божьим подобием, через которое Господь может ко мне говорить", - подытожил Святослав.

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