Белецкий - Шарию: "Толик, ты никогда не будеш владеть никакой улицей"

27 июня, 2020, 22:58

Во время общения со столичным активом "Азова" глава "Нацкорпуса" Андрей Белецкий обратился лично к Анатолию Шарию

Это записано в соответствующем видео, размещенном 27 июня 2020 года в YouTube пресс-службой политической партии "Национальный корпус", передает Еспресо.TV.

Вот соответствующий фрагмент из речи Белецкого:

"Проблема в том, что Толику никто не объяснил, что нужно быть скромнее.

Я не владею улицей. И никто из Вас не владеет улицей.

И, дорогой Толик, ты никогда не будеш владеть никакой улицей.

У нее, у улицы, хозяев никаких нет.

Тебе просто привидилось в виде каких-то детских фантазий, каких-то неудовлетворенных вещей, тебе захотелось какого-то уличного BDSM".

Политик заверил, что он и его люди "будут останавливать здесь и сейчас" деятельность партии Шария и подобных проектов, а также пресекать устраиваемые ними уличные провокации.

"Вата" всегда несет с собой большую кровь... Сейчас остановив (пророссийские проекты - ред.), мы экономим кровь своей страны на будущее. Их нужно останавливать здесь и сейчас, потому что у "ваты" всего-навсего один единственный сценарий, этот сценарий до примитивности простой - организация "ваты", бунты, после этого ввод войск (России - ред.)", - подчеркнул Билецкий.

При этом он намеренно выступал на русском языке, чтобы, как он отметил, его могли понять сторонники Шария.

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