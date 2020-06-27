Белецкий - Шарию: "Толик, ты никогда не будеш владеть никакой улицей"
Это записано в соответствующем видео, размещенном 27 июня 2020 года в YouTube пресс-службой политической партии "Национальный корпус", передает Еспресо.TV.
Вот соответствующий фрагмент из речи Белецкого:
"Проблема в том, что Толику никто не объяснил, что нужно быть скромнее.
Я не владею улицей. И никто из Вас не владеет улицей.
И, дорогой Толик, ты никогда не будеш владеть никакой улицей.
У нее, у улицы, хозяев никаких нет.
Тебе просто привидилось в виде каких-то детских фантазий, каких-то неудовлетворенных вещей, тебе захотелось какого-то уличного BDSM".
Политик заверил, что он и его люди "будут останавливать здесь и сейчас" деятельность партии Шария и подобных проектов, а также пресекать устраиваемые ними уличные провокации.
"Вата" всегда несет с собой большую кровь... Сейчас остановив (пророссийские проекты - ред.), мы экономим кровь своей страны на будущее. Их нужно останавливать здесь и сейчас, потому что у "ваты" всего-навсего один единственный сценарий, этот сценарий до примитивности простой - организация "ваты", бунты, после этого ввод войск (России - ред.)", - подчеркнул Билецкий.
При этом он намеренно выступал на русском языке, чтобы, как он отметил, его могли понять сторонники Шария.
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