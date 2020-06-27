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Espreso.tvСпортБартулович: "У нас осталось 10 финалов"

Бартулович: "У нас осталось 10 финалов"

Лидер "Ингульца" Бартулович не скрывает радости от рестарта Первой лиги
"Такой сейчас интересный чемпионат, такая интрига. Все должно решаться на футбольном поле, а не в кабинетах.
Спасибо всем, кто проголосовал за восстановление и решил, чтобы мы доиграли", - говорит Бартулович.
 
О первом матче после рестарта чемпионата: "Было заметно, что волновались. Результат на нас давит. Для первой игры было самое важное набрать три пункта. Соперник неожиданно для нас хорошо играл. Они молодцы, физически хорошо выглядели".
 
"График сумасшедший. И по 2 матча в неделю. Но расписание для всех одинаково. Переезжать туда-сюда постоянно. Какие задачи? Конечно, выход в Премьер-лигу. Мы бились, чтобы доиграть этот сезон. У нас осталось 10 финалов. Будем пытаться выполнить эту задачу ", - отметил Бартулович в интервью "Футбольному формату".
 
 
 
 
 
 
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