26 июня на фронте: в ответ на 9 обстрелов убит 1 и ранены 2 россиян, среди украинцев - 1 раненый
Об этом говорится в информационном возведении о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 27 июня, передает Еспресо.TV .
Как отмечается, россияне при этом применяли "запрещены к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие".
Нарушение режима "Тишина" со стороны оккупантов имело место поблизости
Крымского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
Катериновки, Новоалександровки, Новозвановки - из минометов калибра 82 мм;
Хутора Свободный - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Шумов - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
Славного - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Вследствие вражеских обстрелов прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь.
"Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы", - отмечает командование ООС.
По данным разведки, 26 июня был уничтожен один и ранены двое оккупантов.
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