Зеленский подписал закон о повышении соцгарантий для лиц под опекой

26 июня, 2020, 14:48

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Документ направлен на повышение социальных гарантий для детей, находящихся под опекой или попечительством. В частности это касается детей с инвалидностью, лиц, достигших 80-летнего возраста, и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Закон предусматривает увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, которая назначается в соответствии с законом Украины "О государственной помощи семьям с детьми". Такая помощь будет увеличена с двух до двух с половиной прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью - до трех с половиной прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

Право на назначение пособия на детей одиноким матерям будет определяться в порядке. утвержденном Кабинетом министров Украины.

Документ также вносит дополнения в Закон Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" и устанавливает помощь малообеспеченным семьям, которая предоставляется в виде единовременной беспроцентной возвратной финансовой помощи трудоспособному лицу, которое не работает, из числа членов такой семьи для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности.

Кроме того, закон дает новое определение среднемесячного совокупного дохода семьи, применяемого при определении размера пособий в соответствии с законами Украины "О государственной помощи семьям с детьми", "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

Также предусмотрено, что порядок назначения, условия выплаты и основания для прекращения выплаты государственной социальной помощи, перечень документов, необходимых для назначения помощи малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, будет устанавливаться Кабинетом Министров Украины.

Закон расширяет круг лиц, которые нуждаются в дополнительном содействие в трудоустройстве. Этот перечень дополнен неработающими трудоспособными лицами из числа членов малообеспеченных семей, которые получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.

Также, согласно документу, предоставляется право на назначение государственной социальной помощи на уход за одинокими лицами, достигшими 80-летнего возраста и которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе. Государственная социальная помощь на уход таким лицам будет назначаться в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, за счет средств государственного бюджета.

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