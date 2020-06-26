Задержание экс-главы Кировоградской ОГА: суд арестовал соучастника

26 июня, 2020, 22:59

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения руководителю патронатной службы главы Кировоградской ОГА Сергею Шевченко, подозреваемому во взяточничестве

Соответствующее решение было озвучено во время судебного заседания, передает Еспресо.TV.

"Выбрать подозреваемому Шевченко Сергею Сергеевичу 20.01.1995 г.р. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 23 августа. Определить подозреваемому залог в размере 2500 размеров прожиточного минимума, что составляет 5 млн 67 тыс. 500 грн" , - говорится в постановлении судьи.

Таким образом, судья частично удовлетворил ходатайство обвинения. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил для Шевченко залог в размере 8 млн грн.

Напомним, главу одного из областных государственных администраций разоблачили на взятке в размере 1,8 млн грн.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивают на избрании подозреваемым в вымогательстве взятки в сумме 1,8 млн грн главе одной из облгосадминистраций и должностному лицу этой же ОГА меры пресечения в виде ареста.

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