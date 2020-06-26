Задержание экс-главы Кировоградской ОГА: САП будет настаивать на содержании под стражей, залог - 12 млн
26 июня, 2020, 21:35
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивают на избрании подозреваемым в вымогательстве взятки в сумме 1,8 млн грн главе одной из облгосадминистраций и должностному лицу этой же ОГА меры пресечения в виде ареста
Об этом сообщает пресс-служба САП.
"Да, прокуроры будут настаивать на избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения для председателя ОГА 12 млн грн залога и 8 млн грн для его пособника", - говорится в сообщении.
Сейчас ходатайство об избрании меры пресечения направлено в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения.
- Напомним, главу одного из областных государственных администраций разоблачили на взятке в размере 1,8 млн грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
Читайте также
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие