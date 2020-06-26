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Espreso.tvОбществоЗадержание экс-главы Кировоградской ОГА: САП будет настаивать на содержании под стражей, залог - 12 млн

Задержание экс-главы Кировоградской ОГА: САП будет настаивать на содержании под стражей, залог - 12 млн

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивают на избрании подозреваемым в вымогательстве взятки в сумме 1,8 млн грн главе одной из облгосадминистраций и должностному лицу этой же ОГА меры пресечения в виде ареста

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Да, прокуроры будут настаивать на избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения для председателя ОГА 12 млн грн залога и 8 млн грн для его пособника", - говорится в сообщении.

Сейчас ходатайство об избрании меры пресечения направлено в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения.

  • Напомним, главу одного из областных государственных администраций разоблачили на взятке в размере 1,8 млн грн.

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