Задержание экс-главы Кировоградской ОГА: САП будет настаивать на содержании под стражей, залог - 12 млн

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Да, прокуроры будут настаивать на избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения для председателя ОГА 12 млн грн залога и 8 млн грн для его пособника", - говорится в сообщении.