Итальянская футболистка трагически погибла в ДТП
26 июня, 2020, 16:54
В возрасте 22 года в ДТП погибла защитница итальянского "Риоццезе" Арианна Варон
Об этом сообщает официальный facebook итальянского клуба.
Варон руководила скутером и столкнулась с грузовиком. 22-летняя футболистка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью, из- чего погибла на месте. Медики, прибывшие по вызову, вынуждены были констатировать смерть.
Арианна Варон является воспитанницей миланского "Интера". После чего защитница защищала цвета "Милана", а в 2017 году перебралась в "Риоццезе".
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