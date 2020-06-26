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Espreso.tvСпортИтальянская футболистка трагически погибла в ДТП

Итальянская футболистка трагически погибла в ДТП


фото: скріншот з youtube
В возрасте 22 года в ДТП погибла защитница итальянского "Риоццезе" Арианна Варон

Об этом сообщает официальный facebook итальянского клуба.

Варон руководила скутером и столкнулась с грузовиком. 22-летняя футболистка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью, из- чего погибла на месте. Медики, прибывшие по вызову, вынуждены были констатировать смерть.

Арианна Варон является воспитанницей миланского "Интера". После чего защитница защищала цвета "Милана", а в 2017 году перебралась в "Риоццезе".

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