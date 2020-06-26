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Espreso.tvОбществоВНО по математике: участники узнают результаты до 17 июля

ВНО по математике: участники узнают результаты до 17 июля

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определит порог "сдал/не сдал" по математике до 17 июля

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал" по математике состоится до 17 июля. Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 17 июля", - говорится в сообщении

Также предметная профессиональная комиссия УЦОКО установила правильные ответы к заданиям сертификационной работы по математике. Ознакомиться с таблицей правильных ответов можно в разделе "ВНО-2020. Математика".

Абитуриентам, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по математике, советуют воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение заданий, а также критериями оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом.

Следующее ВНО по украинскому языку и литературе состоится 30 июня.

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