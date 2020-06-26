Вероятно, будет объявлен дополнительный отбор кандидатов на главу НСЗУ, - Степанов

26 июня, 2020, 16:27

Дополнительный отбор на должность главы Национальной службы здоровья могут объявить за того, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов не принял решение по поводу кандидатуры по результатам отбора

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

"На сегодня мной принято решение по результатам собеседований и проведенного отбора. Сообщаю, что не определена кандидатура на голову НСЗУ. Велика вероятность, что будет объявлен дополнительный отбор. Соответственно, после этого будет определен победитель", - сказал Степанов.

По словам министра, введение в Украине карантина из-за коронавируса не позволяет провести полноценный конкурс на должность главы НСЗУ. Поэтому сейчас возможно только проведение отбора на должность - за счет подписания контракта с победителем на время карантина, а после его завершения должен состояться полноценный конкурс.

Напомним, 22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ.

2 июня Степанов сообщил, что проведет в течение дня собеседования с кандидатами, которых отобрала кадровая служба.

Впоследствии, депутат ВР от партии "Голос" Ольга Стефанишина пыталась осуществить прямую трансляцию с процедуры собеседования кандидатов на должность главы Нацслужбы здоровья, которую в онлайн-режиме с Минздравом проводил министр Максим Степанов.

Затем министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что попытки депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной осуществить прямую трансляцию собеседования кандидатов на должность главы Нацслужбы здоровья являются способом сорвать конкурс.

Впоследствии, нардеп от партии "Голос" Ольга Стефанишина заявила, что собеседования на руководителя Нацслужбы здоровья проводились по 10-15 мин, ведь министр здравоохранения Максим Степанов уже решил, кто будет руководить этой службой.

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