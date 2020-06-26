Вероятно, будет объявлен дополнительный отбор кандидатов на главу НСЗУ, - Степанов
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
"На сегодня мной принято решение по результатам собеседований и проведенного отбора. Сообщаю, что не определена кандидатура на голову НСЗУ. Велика вероятность, что будет объявлен дополнительный отбор. Соответственно, после этого будет определен победитель", - сказал Степанов.
По словам министра, введение в Украине карантина из-за коронавируса не позволяет провести полноценный конкурс на должность главы НСЗУ. Поэтому сейчас возможно только проведение отбора на должность - за счет подписания контракта с победителем на время карантина, а после его завершения должен состояться полноценный конкурс.
- Напомним, 22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ.
- 2 июня Степанов сообщил, что проведет в течение дня собеседования с кандидатами, которых отобрала кадровая служба.
- Впоследствии, депутат ВР от партии "Голос" Ольга Стефанишина пыталась осуществить прямую трансляцию с процедуры собеседования кандидатов на должность главы Нацслужбы здоровья, которую в онлайн-режиме с Минздравом проводил министр Максим Степанов.
- Затем министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что попытки депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной осуществить прямую трансляцию собеседования кандидатов на должность главы Нацслужбы здоровья являются способом сорвать конкурс.
- Впоследствии, нардеп от партии "Голос" Ольга Стефанишина заявила, что собеседования на руководителя Нацслужбы здоровья проводились по 10-15 мин, ведь министр здравоохранения Максим Степанов уже решил, кто будет руководить этой службой.
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