В зоне ООС ранен украинский военный, оккупанты потеряли одного боевика
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле хутора Свободный захватчики в обеденное время дважды обстреляли опорные пункты наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вечером российские террористы активизировались вблизи Крымского, где применили автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" русские стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия в пригороде Марьинки и на подступах к Новомихайловки, а у Широкино захватчики дважды стреляли по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
25 июня в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
На вражеские обстрелы Объединенные силы ответили огнем. По данным разведки, 25 июня бойцы ООС ранили одного оккупанта.
С начала суток 26 июня россияне стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у населенного пункта Крымское.
Потерь в рядах Объединенных сил вследствие этого обстрела нет. На провокацию украинские военные ответили огнем из штатного вооружения.
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