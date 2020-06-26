В Иране наказали студентов, которые почтили память погибших в рейсе МАУ Тегеран-Киев

26 июня, 2020, 12:04

Медицинский университет в Иране принял решение временно отстранить от занятий своих студентов, которые почтили память жертв сбитого рейса МАУ Тегеран-Киев

Об этом сообщает Радио Свобода.

Администрация университета Мохакека Ардебили сообщила, что студенты провели мероприятие "без разрешения на сборы".

Студентов отстранили для "поддержания здоровой образовательной атмосферы университета".

Самолет МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. В результате погибли все 176 человек на борту. Среди погибших - 11 граждан Украины. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.