В ВСУ подтвердили три новых случая COVID-19
26 июня, 2020, 13:09
По состоянию на 26 июня в Вооруженных силах 153 человека болеют COVID-19
Об этом говорится на странице Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
За сутки зарегистрировано три новых случая заболевания. Из них на лечении находится 1 военнослужащий.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 2 человека (Киевская и Винницкая области - по 1 военнослужащему).
Всего за время пандемии выздоровели - 294 человек, летальных случаев - 5. На изоляции находится 591 человек.
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