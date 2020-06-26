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Espreso.tvОбществоВ ВСУ подтвердили три новых случая COVID-19

В ВСУ подтвердили три новых случая COVID-19


фото: reuters
По состоянию на 26 июня в Вооруженных силах 153 человека болеют COVID-19

Об этом говорится на странице Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

За сутки зарегистрировано три новых случая заболевания. Из них на лечении находится 1 военнослужащий.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 2 человека (Киевская и Винницкая области - по 1 военнослужащему).

Всего за время пандемии выздоровели - 294 человек, летальных случаев - 5. На изоляции находится 591 человек.

 

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