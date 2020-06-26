В украинских вузах планируют создать исследовательские лаборатории по искусственному интеллекту, - Минцифры
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Будет разработан и предложен типовой пакет договоров между университетами и компаниями по процедуре создания лабораторий искусственного интеллекта. Это существенно ускорит и упростит работу ведущим иностранным компаниям с университетами, а также позволит привлечь инвестиции в развитие искусственного интеллекта в Украине", - говорится в сообщении.
В дальнейшем планируется организовать еще одно мероприятие для украинских вузов и бизнеса. На нем университеты представят способность организовать такую лабораторию на базе своего учреждения, а бизнес сможет выбрать лучших для инвестиций в проект.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
Читайте также
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология