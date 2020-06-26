В украинских вузах планируют создать исследовательские лаборатории по искусственному интеллекту, - Минцифры

26 июня, 2020, 18:04

В университетах Украины планируют при поддержке бизнеса создать лаборатории по исследованиям в области искусственного интеллекта

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Будет разработан и предложен типовой пакет договоров между университетами и компаниями по процедуре создания лабораторий искусственного интеллекта. Это существенно ускорит и упростит работу ведущим иностранным компаниям с университетами, а также позволит привлечь инвестиции в развитие искусственного интеллекта в Украине", - говорится в сообщении.

В дальнейшем планируется организовать еще одно мероприятие для украинских вузов и бизнеса. На нем университеты представят способность организовать такую лабораторию на базе своего учреждения, а бизнес сможет выбрать лучших для инвестиций в проект.

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