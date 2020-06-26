В Шотландии мужчина с ножом напал на прохожих: минимум трое погибших
26 июня, 2020, 16:54
В шотландском городе Глазго неизвестный мужчина напал на людей с ножом. В результате инцидента погибли по меньшей мере три человека
Об этом сообщает BBC.
Происшествие произошло в отеле в центре города. По предварительной информации, нападающий ранил трех человек на лестничной клетке, после чего они умерли.
На месте происшествия находятся десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи.
В полиции сообщили, что нападавший был застрелен.
Издание The Telegraph пишет, что правоохранители не исключают версию теракта.
- Напомним, 3 октября прошлого года сторонник радикального течения ислама напал с ножом на полицейских в центральной префектуре полиции в Париже на острове Сите. В результате нападения погибли трое полицейских и один административный сотрудник. Нападавшего ликвидировали.
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