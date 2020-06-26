В Шотландии мужчина с ножом напал на прохожих: минимум трое погибших

26 июня, 2020, 16:54

В шотландском городе Глазго неизвестный мужчина напал на людей с ножом. В результате инцидента погибли по меньшей мере три человека

Об этом сообщает BBC.

Происшествие произошло в отеле в центре города. По предварительной информации, нападающий ранил трех человек на лестничной клетке, после чего они умерли.

На месте происшествия находятся десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи.

В полиции сообщили, что нападавший был застрелен.

Издание The Telegraph пишет, что правоохранители не исключают версию теракта.