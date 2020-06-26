В сети появилось видео празднования чемпионства футболистами "Ливерпуля"

26 июня, 2020, 12:17

Игроки "Ливерпуля" эмоционально отреагировали на победу "Челси" над "Манчестер Сити", которая обеспечила "красным" чемпионство

Виде было опубликовано Football Tweet y twitter.

Из-за потери очков "Манчестер Сити" потерял возможность догнать "Ливерпуль", который за 7 туров до конца имеет отрыв в размере 23 очков. Это первое чемпионство "красных" за последние 30 лет и 19 в истории клуба.

Больше национальных титулов только у "Манчестер Юнайтед", "красные" выигрывали чемпионат Англии 20 раз.

В турнирной таблице АПЛ "Челси" идет четвертым и замыкает зону ЛЧ, "Ман Сити" находится на второй строчке.

What a moment for the Liverpool squad pic.twitter.com/aXaDtfGR0f - Football Tweet (@Football__Tweet) June 25, 2020