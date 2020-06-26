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Espreso.tvСпортВ сети появилось видео празднования чемпионства футболистами "Ливерпуля"

В сети появилось видео празднования чемпионства футболистами "Ливерпуля"


фото: Getty Images
Игроки "Ливерпуля" эмоционально отреагировали на победу "Челси" над "Манчестер Сити", которая обеспечила "красным" чемпионство

Виде было опубликовано Football Tweet y twitter.

Из-за потери очков "Манчестер Сити" потерял возможность догнать "Ливерпуль", который за 7 туров до конца имеет отрыв в размере 23 очков. Это первое чемпионство "красных" за последние 30 лет и 19 в истории клуба.

Больше национальных титулов только у "Манчестер Юнайтед", "красные" выигрывали чемпионат Англии 20 раз.

В турнирной таблице АПЛ "Челси" идет четвертым и замыкает зону ЛЧ, "Ман Сити" находится на второй строчке.

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