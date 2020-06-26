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Espreso.tvОбществоВ пригороде Тегерана рядом с военной базой произошел мощный взрыв (видео)

В пригороде Тегерана рядом с военной базой произошел мощный взрыв (видео)

На юго-востоке от Тегерана (Иран), вблизи военного комплекса произошел мощный взрыв

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Предварительно известно, что в окрестностях военного комплекса Парчин, который расположен в 30 километрах от Тегерана, произошел взрыв промышленного бензобака.

Министерство обороны Ирана подтвердило информацию о взрыве, но отметил, что инцидент не имеет никакого отношения к военным базам там.

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