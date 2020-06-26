В пригороде Тегерана рядом с военной базой произошел мощный взрыв (видео)

26 июня, 2020, 10:35

На юго-востоке от Тегерана (Иран), вблизи военного комплекса произошел мощный взрыв

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Предварительно известно, что в окрестностях военного комплекса Парчин, который расположен в 30 километрах от Тегерана, произошел взрыв промышленного бензобака.

Министерство обороны Ирана подтвердило информацию о взрыве, но отметил, что инцидент не имеет никакого отношения к военным базам там.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC - Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020