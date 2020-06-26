В Нацполиции с 1 июля начнут работу подразделения дознания, - Клименко

26 июня, 2020, 15:14

С 1 июля к работе приступят подразделения, которые будут проводить досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания

Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

"Мы начинаем работать, проведен ряд мероприятий к запуску этого института, в частности, создание штатных подразделений дознания. Кроме того, разработаны нормативно-правовые акты, методические материалы, организовано обучение будущих дознавателей, которые расследуют более половины всех зарегистрированных уголовных правонарушений. Общая численность штата дознания на сегодня более 3 тыс. 700 должностей", - сообщил Клименко.

Отмечается, что наиболее распространенными видами уголовных проступков станут кражи без квалифицирующих признаков, причинение легких телесных повреждений и мошенничества, незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта.

Досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания будут осуществлять и штатные подразделения дознания, и уполномоченные лица других структурных подразделений отделов и отделений полиции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb