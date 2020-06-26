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Espreso.tvОбществоВ Нацполиции с 1 июля начнут работу подразделения дознания, - Клименко

В Нацполиции с 1 июля начнут работу подразделения дознания, - Клименко

С 1 июля к работе приступят подразделения, которые будут проводить досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания

Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

"Мы начинаем работать, проведен ряд мероприятий к запуску этого института, в частности, создание штатных подразделений дознания. Кроме того, разработаны нормативно-правовые акты, методические материалы, организовано обучение будущих дознавателей, которые расследуют более половины всех зарегистрированных уголовных правонарушений. Общая численность штата дознания на сегодня более 3 тыс. 700 должностей", - сообщил Клименко.

Отмечается, что наиболее распространенными видами уголовных проступков станут кражи без квалифицирующих признаков, причинение легких телесных повреждений и мошенничества, незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта.

Досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания будут осуществлять и штатные подразделения дознания, и уполномоченные лица других структурных подразделений отделов и отделений полиции.

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