В Нацполиции с 1 июля начнут работу подразделения дознания, - Клименко
Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.
"Мы начинаем работать, проведен ряд мероприятий к запуску этого института, в частности, создание штатных подразделений дознания. Кроме того, разработаны нормативно-правовые акты, методические материалы, организовано обучение будущих дознавателей, которые расследуют более половины всех зарегистрированных уголовных правонарушений. Общая численность штата дознания на сегодня более 3 тыс. 700 должностей", - сообщил Клименко.
Отмечается, что наиболее распространенными видами уголовных проступков станут кражи без квалифицирующих признаков, причинение легких телесных повреждений и мошенничества, незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта.
Досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания будут осуществлять и штатные подразделения дознания, и уполномоченные лица других структурных подразделений отделов и отделений полиции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
Читайте также
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-