В Киеве сильный пожар, горит кафе на Житомирской трассе
26 июня, 2020, 22:41
В Киеве сильный пожар, горит здание на выезде из города в сторону Житомира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Горит здание по адресу проспект Победы, 139 а. Известно, что по этому адресу расположено кафе "Ярославов двор".
Кафе расположено возле трассы на Житомир и окружено сосновым лесом.
К месту происшествия уже прибыли 6 пожарных машин и три "скорых". Присутствуют также полицейские.
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