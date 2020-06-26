В Киеве сильный пожар, горит кафе на Житомирской трассе

26 июня, 2020, 22:41

В Киеве сильный пожар, горит здание на выезде из города в сторону Житомира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Горит здание по адресу проспект Победы, 139 а. Известно, что по этому адресу расположено кафе "Ярославов двор".

Кафе расположено возле трассы на Житомир и окружено сосновым лесом.

К месту происшествия уже прибыли 6 пожарных машин и три "скорых". Присутствуют также полицейские.