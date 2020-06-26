 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании одного из ТРЦ

В Киеве сообщили о заминировании одного из ТРЦ

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ "Караван"

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

"В столице на линию 102 поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ "Караван" на улице Луговой", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте поле работает патрульная полиция, кинологи и взрывотехническая служба.

Решается вопрос об эвакуации людей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать