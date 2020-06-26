В Киеве сообщили о заминировании одного из ТРЦ
26 июня, 2020, 19:01
В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ "Караван"
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
"В столице на линию 102 поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ "Караван" на улице Луговой", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте поле работает патрульная полиция, кинологи и взрывотехническая служба.
Решается вопрос об эвакуации людей.
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