В Киеве сообщили о заминировании одного из ТРЦ

26 июня, 2020, 19:01

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ "Караван"

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

"В столице на линию 102 поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ "Караван" на улице Луговой", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте поле работает патрульная полиция, кинологи и взрывотехническая служба.

Решается вопрос об эвакуации людей.

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