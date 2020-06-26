В Киеве подтвердили 115 случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко
26 июня, 2020, 12:36
На 26 июня в Киеве - 4724 подтвержденных случаев COVID-19
Об этом на брифинге сообщил городской глава Виталий Кличко.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 115 человек. Один случай летальный. Всего от коронавируса умерли 102 жителя столицы", - сказал Кличко.
Заболели 9 медиков.
"Среди заболевших 58 женщин, девочка, которой 4 года, 49 мужчин и семь мальчиков от 3 до 15 лет", - сказал Кличко.
Выздоровели за сутки 17 человек. Всего коронавирус одолели 1490 жителей.
- По состоянию на 9:00 пятницы, 25 июня, в Украине зафиксировано 41 117 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1086 - летальные, 18299 человек выздоровели.
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