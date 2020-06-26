В Киеве подтвердили 115 случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко

26 июня, 2020, 12:36

На 26 июня в Киеве - 4724 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом на брифинге сообщил городской глава Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 115 человек. Один случай летальный. Всего от коронавируса умерли 102 жителя столицы", - сказал Кличко.

Заболели 9 медиков.

"Среди заболевших 58 женщин, девочка, которой 4 года, 49 мужчин и семь мальчиков от 3 до 15 лет", - сказал Кличко.

Выздоровели за сутки 17 человек. Всего коронавирус одолели 1490 жителей.