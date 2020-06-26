В Днепре разоблачили подпольный цех по производству антисептиков на более чем миллион гривень
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
"Незаконный бизнес организовали пятеро жителей областного центра. Подпольный цех по изготовлению спиртового дистиллята они обустроили в промышленном районе города. Злоумышленники закупали контрафактный спирт в других регионах Украины, а затем разбавляли до допустимого "градуса" при изготовлении антисептика. Низкокачественный спирт свозили в одно из сел области для подпольного изготовления антисептических средств без проведения каких-либо лабораторных исследований", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, ежемесячно злоумышленники производили 10 тыс. флаконов антисептиков стоимостью около 1,3 млн грн. Продукцию продавали через интернет и в одной из известных аптечных сетей области.
В ходе обысков на подпольном цехе изъяли свыше 3 тонн спиртовой смеси на более 1,2 млн грн, а также 5 тонн химического вещества для изготовления антисептиков.
Правоохранители открыли производство по двум статьям и устанавливают всех клиентов злоумышленников.
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