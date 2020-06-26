В Черновцах из-за наводнения ограничили поставки питьевой воды

26 июня, 2020, 14:40

Из-за поднятия уровня воды на реке Днестр в Черновцах ограничивают подачу воды

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

"Как сообщили в КП "Черновцыводоканал", в связи с поднятием уровня воды на Днестре и большой мутностью воды, в Черновцах будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.

Подача воды будет ограничена с 10:00 до 19:00 26 и 27 июня, в ночь с 26 на 27 июня и с 27 на 28 июня.

Перечень всех улиц города, которых коснутся ограничения водоснабжения, обнародовали на сайте горсовета.

Напомним, в Одесской области объявили штормовое предупреждение в связи с возможным подъемом воды на реке Днестр, который может подтопить трассу Одесса-Рени 27-29 июня

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