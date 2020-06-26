В Черновцах из-за наводнения ограничили поставки питьевой воды
26 июня, 2020, 14:40
Из-за поднятия уровня воды на реке Днестр в Черновцах ограничивают подачу воды
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.
"Как сообщили в КП "Черновцыводоканал", в связи с поднятием уровня воды на Днестре и большой мутностью воды, в Черновцах будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.
Подача воды будет ограничена с 10:00 до 19:00 26 и 27 июня, в ночь с 26 на 27 июня и с 27 на 28 июня.
Перечень всех улиц города, которых коснутся ограничения водоснабжения, обнародовали на сайте горсовета.
- Напомним, в Одесской области объявили штормовое предупреждение в связи с возможным подъемом воды на реке Днестр, который может подтопить трассу Одесса-Рени 27-29 июня
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие