В Чернобыльской зоне полицейские задержали пятерых сталкеров

26 июня, 2020, 18:50

Правоохранители Киевской области обнаружили пятерых человек, которые незаконно проникли на территорию Чернобыльской зоны для экстремального туризма

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Киевской области, передает Интерфакс-Украина.

"Одного из "туристов" правоохранители зоны ЧАЭС обнаружили вблизи контрольно-пропускного пункта "Припять", им оказался 19-летний житель столицы. Впоследствии компанию экстремалов полицейские обнаружили во время патрулирования города Припяти. Молодые люди из разных регионов Украины выбрали для "отдыха" зону отчуждения и проникли на территорию ЧАЭС вне контрольно-пропускного пункта", - говорится в сообщении.

По факту нарушения составлены административные материалы по статье 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb